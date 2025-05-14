الأمیر تمیم وترامب یشهدان توقیع اتفاقیة لشراء 160 طائرة بوینغ بأکثر من 200 ملیار دولار
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وقعت قطر والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية لشراء 160 طائرة بوينغ بأكثر من 200 مليار دولار، بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس دونالد ترامب.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين عقب مباحثات بين الأمير تميم والرئيس ترامب.
وبعد التوقيع في الديوان الأميري القطري بالدوحة، قال ترامب: “وقعنا مع قطر اتفاقية بأكثر من 200 مليار دولار لشراء 160 طائرة بوينغ”.
وأوضح أن الاتفاقية تعد “أكبر طلب في تاريخ الشركة”.
وشهدت المراسيم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الطيران والدفاع.
كما وقّع الأمير تميم والرئيس ترامب، على إعلان مشترك للتعاون بين الدولتين.
وعقب التوقيع، قال الأمير تميم: “عقدنا اجتماعا (مغلقا) لنحو ساعتين مع الرئيس، ناقشنا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وأوضح أن توقيع الاتفاقيات “يرفع مستوى العلاقات” بين قطر والولايات المتحدة.
بدوره، قال ترامب: “في نحو ساعتين، ناقشنا الحرب بين روسيا وأوكرانيا وناقشا موضوع إيران”.
وأضاف: “أعتقد أن الأمور مع إيران ستنجح بمساعدتكم”، في إشارة لدور قطر في تقريب وجهات النظر بين البلدين.