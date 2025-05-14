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عالم ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٥ - ١٨:٣٤:٥٦

الأمیر تمیم وترامب یشهدان توقیع اتفاقیة لشراء 160 طائرة بوینغ بأکثر من 200 ملیار دولار

وقعت قطر والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية لشراء 160 طائرة بوينغ بأكثر من 200 مليار دولار، بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس دونالد ترامب.