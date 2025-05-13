ترامب يوقّع في السعودية "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ"

وفي حين تتركز الجولة بشكل أساسي على الصفقات التجارية، إلا أنه أعلن ايضاً، أثناء كلمة له خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أنه قرر، عقب محادثات مع ولي العهد السعودي، رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بشكل كامل لإعطاء الحكومة الجديدة “فرصة للسلام”.

ورحّب ترامب بالوعد الذي قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باستثمار 600 مليار دولار، وقال مازحا إن هذا المبلغ يجب أن يصل إلى تريليون دولار.

كما قال ترامب للأمير: “لدينا اليوم أكبر قادة الأعمال في العالم، وسيغادرون حاملين شيكاتٍ كثيرة”. وأضاف: “في ما يتعلق بالولايات المتحدة، نتحدث عن مليوني وظيفة على الأرجح” .

ووقع الزعيمان اتفاقية “شراكة اقتصادية استراتيجية” لم تعلن تفاصيلها على الفور. فيما وقّع وزراء ومسؤولون سعوديون وأمريكيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة.

وأثنى بن سلمان في كلمة له في المنتدى على “علاقة اقتصادية عميقة” تجمع الولايات المتحدة مع السعودية، مضيفاً: “ووقَّعنا (اليوم) اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار” .

أما ترامب، فأشاد في كلمته بالتطور الذي شهدته السعودية في السنوات الماضية، وقال متوجها إلى بن سلمان: “حققتم معجزة التحول في المنطقة بطريقتكم العربية من دون تدخل غربي” .

كما أعلن أنه يتحرك نحو تطبيع العلاقات مع سوريا ورفع العقوبات بعد محادثة مع ولي العهد السعودي، من أجل إعطاء الحكومة السورية الجديدة “فرصة للسلام”. وقال: “هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح”، مضيفا: “أقول حظا سعيدا يا سوريا. أرونا شيئا مميزاً” .

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، اليوم الأربعاء، في السعودية بالرئيس السوري أحمد الشرع، إذ قال البيت الأبيض إن “الرئيس وافق على استقبال الرئيس السوري أثناء زيارته للسعودية غدا” .

ورحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بتصريحات ترامب، مضيفا: “يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة” .

وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن رغبته بانضمام الرياض إلى اتفاقات “أبراهام” التي أبرمت خلال ولايته الأولى لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، الأمر الذي ترفضه السعودية رسمياً دون قيام دول فلسطينية. وقال: “سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط” . واستدرك قائلاً: “لكنكم ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسبا” .

وحول إيران قال: “نريد أن تكون إيران دولة ناجحة وآمنة، ولكن لن نسمح لهم باستخدام القنبلة النووية، وفرصتهم مواتية الآن” . وقال: “إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون هذا واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة ضغوط قصوى هائلة، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر كما فعلتُ سابقا” .

وزيارة ترامب للسعودية تأتي ضمن جولة خليجية تستمر أياما عدة وتشمل قطر والإمارات.

والجولة التي تستمر حتى 16 أيار/مايو، هي الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما أنه قام بزيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

ومن المتوقع، حسبما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع، أن تعلن الدوحة عن صفقات واستثمارات تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليار دولار، بما في ذلك صفقة ضخمة لشراء طائرات تجارية من شركة بوينغ، وصفقة بقيمة ملياري دولار لشراء مسيرات من طراز أم كيو-9. وكانت الإمارات المتحدة قد أعلنت في مارس/آذار عن نيتها استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

احتفالات صاخبة في سوريا بقرار رفع العقوبات

احتفل السوريون، مساء الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن بلادهم.

وفي مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية فرحة وابتهاج العديد من المواطنين، الذين خرجوا إلى الشوارع على متن سياراتهم رافعين الأعلام ومرددين الهتافات، للاحتفال بإعلان ترامب.

وحاصرت العقوبات التي فرضت على سوريا خلال السنوات الماضية شعبها، وعمقت حالة الفقر في المحتمع السوري، وسط ظروف معيشية صعبة.

تجنب ترامب لشرب القهوة يثير جدلاً

في أحد الفيديوهات المتداولة، يظهر الرئيس الأمريكي وهو يُستقبل بفنجان قهوة عربية عند وصوله إلى مطار الرياض الدولي، لكنه وضعه جانبًا دون أن يشرب منه أثناء حديثه مع ولي العهد. وفي مشهد آخر داخل قصر اليمامة خلال استقبال رسمي، تلقى ترامب فنجانًا آخر لكنه اكتفى بحمله دون أن يقربه. لكن بعد ساعات، نشر الإعلام السعودي لقطات إضافية تُظهر الضيف وهو يأخذ رشفة من الفنجان. يذكر أن ترامب صرّح في الماضي بأنه يمتنع عن شرب الكحول والقهوة وحتى التدخين، بسبب تأثير أخيه الأكبر فريد، الذي عانى من الإدمان.

إيلون ماسك يصافح بن سلمان

رافق الملياردير إيلون ماسك وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، كما سيذهب معه إلى قطر اليوم، ثم الإمارات غداً.

وخلال مراسم الاستقبال، صافح ماسك ولي العهد السعودي، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس ترامب، في لحظة لفتت الأنظار ضمن اللقاء الرسمي. كما دار حديث مقتضب بين ولي العهد وماسك وترامب، اختتم بابتسامات متبادلة بين الثلاثة، في مشهد عكس أجواء ودية.

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