ترامب یصل إلى السعودیة ضمن جولة خلیجیة تشمل الإمارات وقطر

وهذه أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية له في ولايته الثانية. وقد فرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي بعد نزوله من الطائرة الرئاسية.

نزل دونالد ترامب من طائرة الرئاسة الأمريكية، واستقبله ولي العهد السعودي عند أسفل الدرج. يمثل هذا بداية زيارته المحورية التي تستمر ثلاثة أيام إلى الشرق الأوسط، والتي سيزور خلالها أيضًا قطر والإمارات العربية المتحدة.

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