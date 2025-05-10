الهند وباكستان تتفقان برعاية أمريكية على وقف إطلاق نار كامل وفوري

وكتب ترامب في منشور عبر منصة تروث :" بعد محادثات طويلة بوساطة أمريكية .. سعيد بالإعلان عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري .. أهنئ البلدين على الفطرة السليمة المشتركة والذكاء العظيم.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الهند وباكستان وافقتا على بدء مفاوضات حول مجموعة واسعة من القضايا في أراض محايدة

من جهته أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن إسلام آباد ونيوديلهي اتفقتا على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودخوله حيذ التنفيذ.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها روبيو عرض وساطة أمريكية في الصراع المتصاعد بين باكستان والهند، وذلك خلال حديثه مع نظيريه في كلا البلدين بشكل منفصل.

وبدأت باكستان عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند وأطلق عليها تسمية عملية "البنيان المرصوص". حيث استدعى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف القيادة الوطنية بعد بدء العملية ضد الهند، وفق وسائل إعلام باكستانية.

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهلغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل، مما أسفر عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد. وأعلنت الهند أنها تمتلك أدلة على تورط المخابرات الباكستانية في الهجوم.

وفي ليلة 7 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها ردا على الهجوم الإرهابي في كشمير قامت بعملية "سيندور"حيث استهدفت "بنية تحتية إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية. من جانبها، قالت السلطات الباكستانية إن الهند هاجمت 5 مواقع سكنية في باكستان، مما أدى إلى مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين.

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