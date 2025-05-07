باكستان: العدوان الهندي هدّد حياة الآلاف وتسبّب بخطر كبير على شركات الطيران الخليجية

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الحكومة: "لقد تسبب العدوان الهندي في إشعال التوتر في المنطقة، وشكّل تهديدًا مباشرًا لأرواح المدنيين وسلامة الرحلات الجوية، بما في ذلك الشركات القادمة من دول الخليج (الفارسي)."

وأضاف البيان أن إسلام آباد فوّضت الجيش باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات، محمّلة نيودلهي المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا التصعيد العسكري في المنطقة.

endNewsMessage1