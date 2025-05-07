سلطنة عُمان تعلن عن اتفاق لوقف اطلاق النار بین واشنطن وصنعاء
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اعلنت الخارجية العمانية في بيان لها ان جهود السلطنة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن والسلطات في صنعاء.
وقالت الخارجية العمانية في بيان لها مساء الثلاثاء: جهود السلطنة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين واشنطن والسلطات في صنعاء.
واضافت ان الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات في صنعاء يهدف لتحقيق خفض التصعيد.
واكدت الخارجية العمانية: في المستقبل لن يستهدف أي من الولايات المتحدة الأميركية والسلطات في صنعاء للآخر.
واضافت الخارجية ان الاتفاق يشمل عدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب بما يؤدي لضمان حرية الملاحة.
وتوجهت الخارجية العمانية بالشكر لكلا الطرفين على نهجهما البناء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحب بها.