الهند تعلن شنّ هجوم على مواقع في باكستان.. وإسلام آباد ترد

وقالت الشرطة وشهود إن جيشي الجارتين النوويتين تبادلا القصف المدفعي وإطلاق النيران الكثيف عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكر متحدث باسم الجيش الباكستاني أن 24 ضربة بأسلحة مختلفة أصابت ستة مواقع.

وأضاف أن ثمانية باكستانيين قتلوا وأصيب 35 آخرون في حين أن هناك اثنين في عداد المفقودين.

ووقعت الهجمات وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب هجوم على سياح هندوس في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي. وقتل إسلاميون متشددون 26 رجلا في الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان، وهو أسوأ هجوم يستهدف المدنيين في الهند منذ ما يقرب من 20 عاما.

وقالت الحكومة الهندية في بيان “شنت القوات المسلحة الهندية (العملية سيندور) مستهدفة البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير التي تحتلها باكستان، حيث كان يجري التخطيط لشنّ الهجمات الإرهابية على الهند وتنفيذها”.

#BREAKING : Multiple explosions heard in Muzaffarabad of Pakistan Occupied Kashmir. Locals claim massive missile attacks on Grid Stations. Panic in Muzaffarabad and across Pakistan. More details are awaited. pic.twitter.com/qTKDeSOOPe

وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مقاطع مصورة لانفجارات ونيران وتصاعد أعمدة دخان كثيف في السماء ليلا، وفرار السكان في عدة أماكن بباكستان والشطر الذي تديره من كشمير. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة اللقطات بشكل مستقل.

وقال شهود وشرطي في موقعين على الحدود في الشطر الهندي من كشمير إنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية وقصفا مدفعيا مكثفا بالإضافة إلى تحليق طائرات في الجوّ.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن إسلام أباد تردّ على الهجمات الهندية، لكنه لم يخض في تفاصيل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بأنه “مخز”، وأضاف “آمل أن ينتهي بسرعة”.

The treacherous enemy has launched a cowardly attack on five locations within Pakistan. This heinous act of aggression will not go unpunished.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 6, 2025