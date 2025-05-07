الهند تعلن شنّ هجوم على مواقع في باكستان.. وإسلام آباد ترد

وقالت الشرطة وشهود إن جيشي الجارتين النوويتين تبادلا القصف المدفعي وإطلاق النيران الكثيف عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكر متحدث باسم الجيش الباكستاني أن 24 ضربة بأسلحة مختلفة أصابت ستة مواقع.

وأضاف أن ثمانية باكستانيين قتلوا وأصيب 35 آخرون في حين أن هناك اثنين في عداد المفقودين.

ووقعت الهجمات وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب هجوم على سياح هندوس في الشطر الهندي من كشمير الشهر الماضي. وقتل إسلاميون متشددون 26 رجلا في الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان، وهو أسوأ هجوم يستهدف المدنيين في الهند منذ ما يقرب من 20 عاما.

وقالت الحكومة الهندية في بيان “شنت القوات المسلحة الهندية (العملية سيندور) مستهدفة البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير التي تحتلها باكستان، حيث كان يجري التخطيط لشنّ الهجمات الإرهابية على الهند وتنفيذها”.

#BREAKING: Multiple explosions heard in Muzaffarabad of Pakistan Occupied Kashmir. Locals claim massive missile attacks on Grid Stations. Panic in Muzaffarabad and across Pakistan. More details are awaited. pic.twitter.com/qTKDeSOOPe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مقاطع مصورة لانفجارات ونيران وتصاعد أعمدة دخان كثيف في السماء ليلا، وفرار السكان في عدة أماكن بباكستان والشطر الذي تديره من كشمير. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة اللقطات بشكل مستقل.

وقال شهود وشرطي في موقعين على الحدود في الشطر الهندي من كشمير إنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية وقصفا مدفعيا مكثفا بالإضافة إلى تحليق طائرات في الجوّ.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن إسلام أباد تردّ على الهجمات الهندية، لكنه لم يخض في تفاصيل. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بأنه “مخز”، وأضاف “آمل أن ينتهي بسرعة”.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ The treacherous enemy has launched a cowardly attack on five locations within Pakistan. This heinous act of aggression will not go unpunished. Pakistan reserves the absolute right to respond decisively to this unprovoked Indian attack — a… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 6, 2025

وأعلن رئيس حكومة إقليم البنجاب الباكستاني حالة الطوارئ في الإقليم المكتظ بالسكان، مضيفا أن المستشفيات وأجهزة الطوارئ في حالة تأهب قصوى.

وقال بيان الهند “كانت إجراءاتنا مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد. لم تُستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية. وأظهرت الهند قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف وطريقة التنفيذ”.

باكستان: الهند قصفت مسجدين

قال متحدث عسكري باكستاني لقناة جيو التلفزيونية إن المواقع التي قصفتها الهند شملت مسجدين.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لقناة جيو إن جميع المواقع التي استهدفتها الهند مدنية وليست معسكرات للمسلحين.

وأضاف أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجويّ، وأن ادعاءها استهداف “معسكرات الإرهابيين كاذب”. وذكر أن الهند خسرت خمس طائرات.

وبعد الضربات الهندية، قال جيش نيودلهي في منشور على منصة إكس “تحققت العدالة”.

وبعد الانفجارات، أفاد شهود بأن الكهرباء انقطعت عن مظفر أباد، عاصمة الجزء الباكستاني من كشمير.

واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا الشهر الماضي، وتوعدت بالردّ. ونفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم وقالت إن لديها معلومات مخابرات تشير إلى أن الهند تخطط لهجوم.

ويبدو أن اسم العملية العسكرية الهندية “سيندور” يشير إلى النساء اللاتي فقدن أزواجهن في الهجوم على السياح الهندوس في باهالغام الشهر الماضي.

و”سيندور” هي الكلمة الهندية التي تعني اللون الأحمر التقليدي الذي تضعه الهندوسيات المتزوجات على جباههن، رمزا للحماية والالتزام في الزواج. وتتوقف النساء عن وضعه عند الترمل.

الهند أبلغت الولايات المتحدة بضرباتها على باكستان بعد تنفيذها

وأبلغ مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالضربات التي شنّتها بلاده ضدّ جارتها باكستان، بعد تنفيذها، وفق ما أعلنت السفارة الهندية في واشنطن الثلاثاء.

وقالت السفارة في بيان إنّ “أفعال الهند كانت مركّزة ودقيقة”، مضيفة أن روبيو الذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي، تمّ إطلاعه على “الإجراءات المتّخذة”.

غوتيريش قلق للغاية إزاء العمليات العسكرية الهندية في باكستان

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن الأمين العام قلق للغاية إزاء العمليات العسكرية الهندية في باكستان والشطر الخاضع لإدارة إسلام أباد من كشمير، ويدعو البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث “يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط المراقبة والحدود الدولية. ويدعو كلا البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري”.

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