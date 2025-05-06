عدوان صهيوني أميركي على الحديدة غربي اليمن

واستهدف الطيران الأميركي - الصهيوني ميناء الحُديدة بـ6 غارات، فيما شن غارات على مصنع أسمنت في باجل في جنوب الحُديدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية عن إصابة 21 مواطنًا كحصيلة أولية للعدوان الأميركي "الإسرائيلي" على مصنع اسمنت باجل في الحديدة.

وفي السياق نفسه، شن طيران العدوان الأميركي، مساء الاثنين، سلسلة من الغارات على محافظتي صنعاء والجوف.

واستهدف بـ3 غارات منطقة السواد بمحافظة صنعاء، بعد أقل من 24 ساعة على عدوان طاول المنطقة ذاتها بثلاث غارات مساء الأحد. كما استهدف بـ7 غارات مديرية الحزم في الجوف.

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