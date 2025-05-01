الولايات المتحدة وأوكرانيا تعلنان عن اتفاق اقتصادي

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقا لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار.

وجاء في بيان للوزارة، الأربعاء: “تضع هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا في موقع يسمح لهما بالعمل المشترك والاستثمار سويا، لضمان أن الأصول والمواهب والقدرات المتبادلة يمكن أن تسرع تعافي أوكرانيا الاقتصادي”.

ولم يقدم الجانبان سوى تفاصيل بسيطة حول هيكل الصفقة، التي أطلقوا عليها اسم صندوق إعادة الاستثمار الأمريكي الأوكراني، ولكن من المتوقع أن يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة القيمة في أوكرانيا مع توفير قدر من الضمانات لكييف بشأن استمرار الدعم الأمريكي في حربها الطاحنة ضد روسيا.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: “يبعث هذا الاتفاق برسالة إلى روسيا بوضوح بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل”. وأضاف: “لقد تصور الرئيس ترامب هذه الشراكة بين الشعب الأمريكي والشعب الأوكراني لإظهار التزام الطرفين بالسلام الدائم والازدهار في أوكرانيا”.

يأتي هذا الإعلان في لحظة حرجة في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع تزايد إحباط ترامب من كلا الجانبين. كما يأتي هذا التوقيع بعد شهرين من توقيع اتفاق مختلف ولكن مماثل تقريبا قبل أن يتم إخراجه عن مساره في اجتماع متوتر في المكتب البيضاوي ضم الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولطالما انتقد ترامب زيلينسكي قائلا إنه “لا يملك الأوراق” لكسب الحرب وألقى اللوم عليه في إطالة أمد القتل بعدم تخليه عن القرم، لكنه في الأيام الأخيرة وبخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا، قائلا إنه كان يعقد المفاوضات بـ”توقيت سيئ للغاية” بشن ضربات قاتلة على كييف.

وقال ترامب ليل الأربعاء/الخميس في برنامج “نيوز نيشن” إن الاتفاق “نظريا” يعني أن الولايات المتحدة ستحصل من أوكرانيا على أكثر مما ساهمت به. وأضاف أنه لا يريد أن يبدو “أحمقا” بعدم حصوله على أموال مقابل الاستثمار.

أوكرانيا تشيد بالتوقيع باعتباره صفقة دولية متساوية وجيدة

ويعد الاتفاق بالنسبة لأوكرانيا خطوة أساسية لضمان استمرار حصولها على المساعدات العسكرية الأمريكية في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال: “بالفعل، هذه صفقة استراتيجية تهدف إلى إنشاء صندوق شراكة استثمارية. إنها اتفاقية دولية متكافئة وجيدة للاستثمار المشترك في تطوير وإعادة إعمار أوكرانيا بين حكومتي الولايات المتحدة وأوكرانيا”.

وسافرت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إلى واشنطن يوم الأربعاء للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وقالت في منشور على منصة إكس بعد التوقيع: “مع الولايات المتحدة، ننشئ صندوقا سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلادنا”.

وتسعى الولايات المتحدة إلى الوصول إلى أكثر من 20 مادة خام تعد حيوية واستراتيجية لمصالحها، بما في ذلك بعض الموارد غير المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي.

من بين هذه الموارد رواسب التيتانيوم في أوكرانيا، التي تستخدم في صناعة أجنحة الطائرات وغيرها من مكونات الصناعات الجوية، بالإضافة إلى اليورانيوم المستخدم في الطاقة النووية والمعدات الطبية والأسلحة. كما تمتلك أوكرانيا أيضا احتياطيات من الليثيوم والغرافيت والمنغنيز، وهي معادن تستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية.

وبعد أن شعرت كييف بأن المسودة الأولى للاتفاق تصب بشكل غير متوازن في مصلحة الولايات المتحدة، أدخلت بنودا جديدة تهدف إلى معالجة تلك المخاوف.

endNewsMessage1