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عالم ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢٥ - ٠٧:٤٦:٢٨

ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من التوصل إلى لهدنة" بعد الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، حاضا إياهما على الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة عليه.