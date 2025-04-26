ترامب: روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا من التوصل إلى لهدنة" بعد الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، حاضا إياهما على الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة عليه.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" بُعيد وصوله إلى روما حيث من المقرر أن يحضر السبت جنازة البابا فرنسيس، أنّ البلدين قريبان جدا من اتفاق، وعلى الجانبين الآن أن يجتمعا على أعلى مستوى لوضع اللمسات الأخيرة عليه.
وكان ترامب قد صرح بأن روسيا قدمت تنازلات كبيرة في عملية تسوية النزاع في أوكرانيا ولا تطالب بكامل الأراضي الأوكرانية.
وعند سؤاله عن التنازلات التي تقدمها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا سلميا، أجاب الرئيس الأمريكي: إنهاء الحرب، والتوقف عن السيطرة على البلاد بأكملها – هذا تنازل كبير جدا.
وفي 7 أبريل الجاري، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حل عدد من القضايا العالقة التي لم تحسم بعد.
بينما أكد ترامب أن تصريحات زيلينسكي الأخيرة حول القرم تضر بالمفاوضات السلمية مع روسيا. كما أعرب ترامب عن رأيه بأن الوضع في أوكرانيا مأساوي، وأن على زيلينسكي إبرام السلام وإلا فقد يفقد أوكرانيا بأكملها خلال ثلاث سنوات.