شهداء ومصابون بقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النازحين وجهوا نداءات عاجلة إلى فرق الدفاع المدني والإسعاف للتوجه سريعًا إلى المدرسة، إثر اندلاع حريق في الموقع.

غير عادي ابدا .. حتى الرضيع لم يسلم من مجازر الاحتلال .. و أصيب في قصف الاحتلال لخيمة نازحين خلف محطة الاغا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/BVmYzn7feH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد المواطن أحمد الحمراني برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها شرق مدينة خان يونس، في حين أطلقت المدفعية النار بكثافة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

متابعة .. غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة pic.twitter.com/PSISybHXLD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2025

وأحرقت طائرة مسيّرة “كواد كابتر” 5 خيام للنازحين في منطقة “أرض البرديني” في شارع السكة بحي الشجاعية، كما استهدفت غارة إسرائيلية ألواح الطاقة البديلة في مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح، شرق مدينة غزة.

كما شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة على مدينة غزة، وقصفت منزلا في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,266 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,991 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

endNewsMessage1