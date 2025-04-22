واشنطن: حاملة الطائرات ترومان تواصل ضرب مواقع أنصار الله في اليمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
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أعلنت واشنطن، مساء الاثنين، أن حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” تواصل ضرباتها الجوية ضد مواقع جماعة “أنصار الله” باليمن، وذلك بعد إعلان الجماعة هجومها على حاملتي طائرات أمريكيتين بالبحر الأحمر.
جاء ذلك وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عقب إعلان قناة المسيرة التابعة للجماعة عن استهداف الولايات المتحدة بغارتين مديرية مجزر بمحافظة مأرب (وسط)، و بـ 25 غارة مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة (غرب)، منذ صباح الاثنين.
وقالت سنتكوم: تواصل حاملة الطائرات الامريكية هاري إس ترومان (CVN – 75) ضرباتها الجوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد مواقع الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الجماعة أنها هاجمت بثماني طائرات مسيّرة وخمسة صواريخ، هدفين إسرائيليين بمدينتي عسقلان وإيلات، وحاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون في البحر الأحمر.
ومنذ 15 مارس/ آذار وحتى الأحد، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى لاستشهاد 217 مدنيا وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.
وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.
غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.