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عالم ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٥ - ٠٨:٠١:٥٥

واشنطن: حاملة الطائرات ترومان تواصل ضرب مواقع أنصار الله في اليمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

أعلنت واشنطن، مساء الاثنين، أن حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان” تواصل ضرباتها الجوية ضد مواقع جماعة “أنصار الله” باليمن، وذلك بعد إعلان الجماعة هجومها على حاملتي طائرات أمريكيتين بالبحر الأحمر.