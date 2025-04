"فوكس نيوز": الحوثيون أسقطوا 6 مسيرات أميركية منذ تولي ترامب

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، في تقرير عدد المسيّرات الأميركية التسي أسقطتها حركة "أنصار الله" في اليمن وتكلفتها، في العدوان الذي تشنّه الولايات المتحدة الأميركية على اليمن.

ووفق ما نقلت الشبكة عن مصادر، فقد تمّ إسقاط طائرة (أم كيو- 9 - ريبر) الأميركية في اليمن في وقت سابق من أمس الجمعة، وهي سادس طائرة من هذا النوع يسقطها اليمنيون منذ 3 آذار/مارس، خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأشارت المصادر إلى أنّ "تكلفة كلّ مسيّرة تبلغ نحو 30 مليون دولار".

وبحسب التقرير، "هذه خامس طائرة أميركية من هذا الطراز تسقط فوق اليمن، منذ أن بدأت القيادة المركزية الأميركية غاراتها الجوية اليومية على أنصار الله في 15 آذار/مارس الماضي".

كما أوضح أنّ "الجيش الأميركي نفّذ نحو 35 يوماً متتالياً من القصف، ومع ذلك يواصل أنصار الله إطلاق الصواريخ لإسقاط هذه الأصول الأميركية باهظة الثمن، كما أنهم يواصلون إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، ولم تستأنف بعد معظم عمليات الشحن الدولي في البحر الأحمر".

