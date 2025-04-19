الكرملين: إحراز تقدم بشأن السلام في أوكرانيا لكن الاتصالات مع أمريكا معقدة

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين “الاتصالات معقدة للغاية، لأن الموضوع بطبيعة الحال ليس سهلا”.

وأضاف “روسيا ملتزمة بحل هذا الصراع، وضمان مصالحها، وهي منفتحة على الحوار، ونحن مستمرون في ذلك”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام بسرعة، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع أن يشارك في البحث عن تسوية إلى أجل غير مسمى “إذا جعل أحد الطرفين الأمر صعبا للغاية”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق اليوم في باريس إن على الطرفين إحراز تقدم في غضون أيام وإلا ستتخلى واشنطن عن جهودها، وذلك بعد اجتماعه مع زعماء أوروبيين وأوكرانيين.

وعند سؤال بيسكوف عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الانسحاب من البحث عن تسوية سلمية في أوكرانيا، قال إن هذا سؤال يجب توجيهه إلى واشنطن.

وأضاف “نعتقد أنه يمكن بالفعل ملاحظة بعض التقدم”، مشيرا إلى التعليق المؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة، لكنه قال إن أوكرانيا لم تلتزم به.

وتابع قائلا “لذلك، فقد شهدنا بعض التطورات بالفعل، ولكن بالطبع لا تزال تنتظرنا مناقشات كثيرة معقدة”.

وعند سؤاله عما إذا كان تعليق قصف منشآت الطاقة انتهى، قال بيسكوف إن شهرا مضى بالفعل، ولكن لم تصدر أي أوامر من الرئيس لتغيير الموقف الروسي.

وعبر دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن موافقته على التصريحات الأمريكية في منشور له على منصة “إكس”.

وكتب ميدفيديف بالإنكليزية في المنشور “يقول مسؤولون أمريكيون إنه في حال عدم إحراز أي تقدم في الأزمة الأوكرانية، فإن الولايات المتحدة ستتخلى عنها. تصرف حكيم”.

وأضاف “على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو (الولايات المتحدة). حينها ستحلّ روسيا الأمر بسرعة أكبر”.

(رويترز)

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