القوات اليمنية تستهدف "ترومان" وهدفين عسكريين للعدو في يافا المحتلة

وفي بيان، الجمعة 11 نيسان/أبريل 2025، شدّدت القوات المسلحة اليمنية، ومن خلال استمرار عملياتها الدفاعية، على أنّ العدو فشل في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية، وأنَّها "بعون الله مستمرّة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر وفي البحر".

وقالت: "إنّ القوات المسلحة تُحيي أبناء شعبنا اليمني العظيم لخروجهم المليوني المشرف في ميدان السبعين وفي كل الميادين، تأكيدًا على رفض العدوان الأميركي ومواجهته، والتصدي له جهادًا في سبيل الله وتأديةً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، لافتةً إلى أنّ: "العدو سيدرك عاجلًا أم آجلًا أنّ شعب اليمن الصامد المجاهد لا يخضع ولا يركع إلا لله العزيز الجبار، عليه نتوكل وبه نستعين".

استهداف هدفين عسكريين للعدو "الإسرائيلي" في منطقة يافا المحتلة

وفي عملية أخرى، انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين للعدو "الإسرائيلي" في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتين مسيّرتين نوع "يافا".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان منفصل، أنها على العهد في الدعم والإسناد لأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن تتراجع ولن تتوقف.

endNewsMessage1