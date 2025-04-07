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عالم ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ - ٢٣:٠٥:٠٤

ترامب یأمل بوقف حرب غزة ویتحدث عن مباحثات مباشرة مع إیران

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، بأن حكومته تعمل على صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع مواطنيه في قطاع غزة.