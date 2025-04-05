ترامب حول رد الصين على الرسوم الجمركية: أخطأت الصين في التصرف لقد أصابهم الذعر

وكتب على منصته "تروث سوشال"، "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".

وكانت الإدارة الأميركية قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعرفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

لكن الصين فرضت تعرفة بنسبة 34% على الواردات الأميركية تدخل حيز النفاذ في 10 نيسان، تضاف "إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".

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