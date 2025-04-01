لبنان: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية

وبدون سابق إنذار استهدف الطيران الحربي الصهيوني عند الساعة الثالثة والنصف من فجر هذا اليوم الأول من نيسان/أبريل 2025، الطبقات الثلاث الأخيرة من مبنى سكني، ما أدى وفقًا لمعلومات أولية إلى ارتقاء شهداء ووقوع عدد غير محدد من الإصابات في صفوف السكان المدنيين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة الطيران "الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى 3 شهداء و4 إصابات.

وتسبب العدوان الصهيوني الغادر بأضرار جسيمة في المبنى السكني المستهدف، لا سيما في الطبقات الثلاث الأخيرة حيث دُمرت شقتان بشكل شبه كامل، إضافة إلى إضرار في المباني السكنية المحيطة، وبتدمير عدد كبير من السيارات المركونة قرب المبنى المستهدف ومحيطه، فضلًا عن تحطم زجاج النوافذ في عدد كبير من المنازل القريبة من المكان.

وأفاق أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت على دوي انفجارات متتالية، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران الحربي الصهيوني في الأجواء اللبنانية.

وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف عمليات الانقاذ ونقل الإصابات إلى المستشفيات القريبة، فيما تجمهر سكان المحلة أمام المبنى المستهدف وهم يهتفون بشعار "الموت لإسرائيل"، ونداء "لبيك يا نصر الله".

ويُعد هذا العدوان الثاني من نوعه الذي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، بعد عدوان آخر استهدف مبى مدني في الضاحية الجنوبية يوم الجمعة الماضي، وهو يُضاف إلى مئات الخروقات التي ارتكبتها العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار بقاعًا وجنوبًا.

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