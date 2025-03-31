بعد انتقاده بوتين.. ترامب يتوعّد زيلينسكي: سيواجه مشكلات كبيرة

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن غضبه الشديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنّه سيتحدّث إليه خلال الأسبوع المقبل، ولاحقاً حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في حال تراجعه عن اتفاق المعادن.

وقالت مذيعة شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر إنّ الرئيس الأميركي اتصل بها للتعبير عن غضبه من تشكيك بوتين بمستقبل الرئيس الأوكراني "كقائد".

وخلال برنامجها "ميت ذا برس" الأحد، نقلت ويلكر تصريحات أدلى بها ترامب في محادثة هاتفية أُجريت معه في الصباح الباكر.

ووفقاً لويلكر، قال ترامب إنّه "كان غاضباً جداً ومنزعجاً" عندما بدأ بوتين بالإدلاء بتعليقات بشأن صدقية زيلينسكي وتحدث عن قيادة جديدة في أوكرانيا.

وفي تصريحاته، هددد ترامب بفرض رسوم على النفط الروسي، وقال: "إذا لم نتمكّن، روسيا وأنا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وفي حال رأيت أنّ ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوماً جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج منها".

وفي معرض شرحه لتهديده بفرض رسوم ثانوية على النفط الروسي، قال ترامب لـ"إن بي سي"، إنّ "هذا يعني أنّك إذا اشتريت نفطاً من روسيا، فلن يكون بإمكانك القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة".

وأضاف: "سيكون هناك رسوم بنسبة 25% على النفط برمته، رسوم جمركية تراوح بين 25 و50 نقطة على كل النفط"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي السياق نفسه، عبّر ترامب عن انزعاجه من تشكيك بوتين بمصداقية زيلينسكي، وقال: "من المفترض أن يعقد صفقة معه، سواء أعجبك أم لا"، مشيراً إلى أنه شعر "بخيبة أمل بطريقة ما".

وأضاف في حديث إلى الصحافيين: "لذا لم أكن سعيداً بذلك، ولكنني أعتقد أنه سيكون جيداً، وبالتأكيد لن أرغب في فرض رسوم جمركية ثانوية على روسيا".

وانتقد ترامب زيلينسكي قائلاً: "أرى أنه يحاول التراجع عن اتفاق المعادن الأرضية النادرة. وفي حال فعل ذلك، فسيواجه بعض المشكلات؛ مشكلات كبيرة، كبيرة جداً".

وأضاف: "اتفقنا على صفقة بشأن المعادن النادرة، والآن يقول، حسناً، كما تعلمون، أريد إعادة التفاوض على الصفقة. إنه يريد أن يكون عضواً في حلف الناتو. حسناً، لم يكن أبداً لينضم إلى الناتو. إنه يفهم ذلك. لذا، إذا كان يتطلع لإعادة التفاوض على الصفقة، فسيكون لديه مشكلات كبيرة".

من جهته، قال زيلينسكي في خطابه المسائي السبت: "لفترة طويلة جداً، ظلّ اقتراح أميركا بوقف إطلاق النار غير المشروط على الطاولة من دون ردّ مناسب من روسيا".

وأضاف: "كان يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار إذا كان هناك ضغط حقيقي على روسيا"، موجّهاً الشكر إلى الدول التي "تفهم ذلك"، والتي كثّفت ضغط العقوبات على الكرملين.

يذكر أن موسكو وكييف اتفقتا على إطار هدنة في البحر الأسود بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا الأسبوع، ولكن روسيا قالت إنّ الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلى أن يرفع حلفاء أوكرانيا بعض العقوبات.

وفي هذا السياق، أعلن ترامب منذ أيام عن وجود تقدمٍ في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى "نفور سائد بين الجانبين".

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