الاحتلال يواصل الإبادة في غزة: 896 شهيداً منذ تجدد العدوان

وسجّلت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول 43 شهيداً و115 جريحاً إلى مستفيات القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويُضاف هؤلاء الشهداء إلى آخرين ارتقوا، من جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مناطق متعددة من قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إنّ طواقمه في محافظة الشمال انتشلت شهيداً من منزل عائلة "الناجي" المستهدَف في منطقة الفاخورة.

وأضاف أنّه عمل على نقل إصابة من النازحين في مدرسة زيد في مشروع بيت لاهيا إلى المستشفى الأندونيسي.

وارتقى شهيد في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأشخاص في بيت لاهيا، كما استُشهد شخصان وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأشخاص في بيت حانون، شمالي القطاع.

endNewsMessage1