العدوان الأميركي يتصاعد على اليمن.. غارات جوية مكثفة على أهداف مدنية

ففي العاصمة صنعاء استهدف العدوان الأميركي بغارتين جويتين مطار صنعاء الدولي.

واستهدف الطيران الأميركي بغارة جوية أخرى منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والمحلات التجارية.

وفي محافظة صنعاء، شن العدو الأميركي 4 غارات جوية استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان.

وتابع العدو الأميركي اعتداءاته الجوية فشنّ غارةً جديدة استهدف منطقة صرف بمديرية بني حشيش في صنعاء

وأدت لإصابة مواطن.

وفي محافظة صعدة، تعرضت منطقة العصايد في مديرية كتاف لخمس غارات جوية أميركية، فيما تعرضت مديرية آل سالم في المحافظة ذاتها لغارتين.

وفي محافظة الحديدة، تعرضت مديرية اللحية لثلاث غارات جوية متتالية من قبل العدوان الأميركي.

وفي محافظة الجوف استهدف طيران العدوان الأميركي بثلاث غارات مديرية الحميدات.

وفي وقت لاحق شنّ طيران العدوان الأميركي 8 غارات الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، وأتبعتها بـ5 غارات استهدفت شبكة الاتصالات في الجبل الأسود أيضًا ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

واستهدف العدوان الأميركي أيضًا مناطق: اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا بعدد من الغارات الجوية.

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