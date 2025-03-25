القوات المسلحة الیمنیة تستهدف مطار "بن غوریون" وحاملة الطائرات "ترومان" وعددًا من القطع الحربیة المعادیة

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أذاعه المتحدث الرسمي باسمها العميد يحيى سريح فجر اليوم الثلاثاء أن القوة الصاروخية استهدفت مطار "بن غوريون"، بصاروخين باليستيّين أحدهما "ذو الفقار" والآخر "فلسطين 2 " الفرط صوتي. مؤكدة أن هذه العملية التي تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، حققت هدفها بنجاح.

وأشارت إلى أنه وردًا على العدوان الأميركي على اليمن وارتكابه المجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المُسيّر عدداً من القطعِ الحربية المعادية في البحر الأحمر بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال ٢٤ ساعة، مشيرة إلى أن الاشتباك استمر لعدة ساعات وتمّ خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحضر لتنفيذه ضدَّ اليمن.

وأهابت القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.. مؤكدة أنَّها بعون الله مستمرة في منع الملاحة "الإسرائيلية" واستهداف عمق الكيان المحتل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ} صدقَ اللهُ العظيمُ

نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإسناداً لمقاومتِه العزيزةِ الباسلةِ استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ مطارَ "بن غوريون" في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخينِ باليستيّين أحدهما "ذو الفقار" والآخر فلسطين2 الفرط صوتي، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وردًا على العدوانِ الأميركيِّ على بلدِنا وردًا على ارتكابهِ المجازرِ بحقِّ المدنيينَ في صنعاءَ وصعدة استهدفتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المُسيّرُ عددًا من القطعِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ بالإضافةِ إلى حاملةِ الطائراتِ الأميركية "ترومان" وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المُسيّرة في اشتباكٍ هو الثاني خلال ٢٤ ساعةً، استمرَ لعدةِ ساعاتٍ وتمَّ خلالَه إفشالُ هجومٍ جويٍّ كان العدوُّ يحضرُ لتنفيذِه ضدَّ بلدنا.

تهيبُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بكافةِ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا إلى تأديةِ واجباتِهم الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وتؤكدُ أنَّها بعونِ اللهِ مستمرةٌ في منعِ الملاحةِ "الإسرائيليةِ" واستهدافِ عمقِ الكيانِ المحتلِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حرًا عزيزًا مستقلًا

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 25 من رمضان 1446للهجرة

الموافق للـ 25 آذار/مارس 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

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