ويتكوف اكد بان نتانياهو لا يهتم بالاسرى الإسرائيليين: يمكن لحماس الاحتفاظ بدورها السياسي دون سلاح

وانتقد ويتكوف في مقابلة صحفية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لعدم امتلاكه خطة استراتيجية تتعلق بغزة، قائلاً: “لا توجد خريطة ولا أفق. وهذا يسبب عدم الاستقرار”.

وشدد على أهمية فهم دوافع حماس، وقال إنها “ليست حركة عنيدة أيديولوجياً، ويمكن إنهاء الصراع في غزة من خلال الحوار”.

وفي حديثه عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أكد ويتكوف، أن نتانياهو لا يهتم بالاسرى الإسرائيليين. ولفت الى ان “الشعب الإسرائيلي يريد عودة الأسرى، ونتانياهو يخالف الرأي العام بشأن الأسرى. حتى وإن لم أتفق معه نتانياهو دائمًا أنا أتفهم منتقديه في هذا الخصوص”.

ولفت فيتكوف، إلى أهمية دور قطر في المفاوضات، مشددا على ضرورة أن تدرك الحكومة الإسرائيلية أهمية المفاوضات إلى جانب الضغط العسكري.

وأضاف أن غزة لا يمكن أن يكون لها مستقبل مستدام بالمساعدات وحدها، وأن الفلسطينيين لديهم الحق أيضا في أن يحلموا بالمستقبل.

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