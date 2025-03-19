العميد يحيى سريع: استهدفنا "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الـ4 خلال 72 ساعة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ "القوة الصاروخية، والقوات البحرية، وسلاح الجوّ المسير عمليةً عسكريةً مشتركةً، بعدد من الصواريخ المجنحة، والطائرات المسيرة، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية، يو أس أس هاري ترومان، وعدداً من القطع الحربية المعادية".

وكشف سريع، في بيان له اليوم، أنّ العملية نُفذت بعد رصد تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمرِ استعداداً لشنّ هجوم جوي واسع على اليمن.

وأشار العميد يحيى سريع إلى أنّ هذا الاستهداف "لحاملة الطائرات الأمريكية هو الرابع خلال 72 ساعة".

وأكد "أنّ العدوان الأمريكي لن يثني اليمن الصامد المجاهد عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاهَ الشعبِ الفلسطيني، وأنَّها ستصعد من عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها".

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