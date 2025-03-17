السید الحوثي: حاملة الطائرات الأمیركیة هربت بعد الاشتباك معنا.. ومستعدون لمواجهة أكبر

أكّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أنّه "إذا استمر الأميركي في عدوانه على بلدنا إسناداً منه للعدو الإسرائيلي فإنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيده بخيارات تصعيدية إضافية"، مشيراً إلى أنّه "لن نقبل بأن يستفرد العدو الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني وبشراكة وحماية أميركية".

وأشار السيد الحوثي في كلمة له مساء الإثنين، إلى أنّ "حاملة الطائرات الأمريكية بعد الاشتباك مع قواتنا المسلحة المجاهدة هربت إلى أقصى شمال البحر الأحمر إلى مسافة 1300 كلم".

وفي هذا السياق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاثنين، تمكّنها من استهداف حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" مرّتين خلال ساعات، إضافةً إلى إفشال عدوان جوي أميركي كان يتحضّر على اليمن.

كما أشاد قائد حركة أنصار الله اليمنية، بمشهد المسيرات المليونية التي دعا إليها اليوم في العاصمة صنعاء، موضحاً أنّها "رسالة شعبنا العزيز بخروج الواسع والعظيم هي رسالة واضحة للشعب الفلسطيني ورسالة صمود في مواجهة الطغيان والعدوان الأمريكي".

وأضاف السيد الحوثي، أنّه "نواجه عدوان الأميركي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه لكن حينما يستمر في عدوانه فلدينا خيارات تصعيدية أكبر".

ولفت إلى أنّ "حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية خطوة أولى لكن عندما تشتد مجاعة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن موقفنا عند هذا المستوى"، مضيفاً أنّه "لا نتردد عندما يستلزم الحال وتقتضي المسؤولية أن نقدم على خطوة أكبر أو عمل أكبر ونحن مستعدون".

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