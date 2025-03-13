نتانیاهو: مجلس حقوق الإنسان فاسد وداعم للإرهاب وهو لیس لحقوق إنسان بل لحقوق الدم

وكان قد خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية".

وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وأكّدت اللجنة أنّه "لدينا أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية"، موضحة أنّه "هناك تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين".

ولفتت إلى أنّه "يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم"، وقالت: "الضحايا الفلسطينيون لا يستطيعون إيصال أصواتهم لمعاقبة المرتكبين وضمان عدم تكرار الجرائم".

وكشفت لجنة التحقيق الأممية، أنّ "أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت سواء كان رضيعا أو بعد أن يكبر"، موضحة أنّ "الأطفال يعانون من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع".

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