هل ستوافق روسيا على اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟.. ترامب يجيب

وقال ترامب في البيت الأبيض ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت واشنطن تمتلك وسائل ضغط على موسكو في سياق التسوية: "آمل ألا تكون هناك حاجة لذلك. يمكننا تحقيق ذلك مع روسيا."

وأضاف ترامب أنه يتوقع ردا إيجابيا من موسكو، حيث توجه ممثلون أمريكيون بالفعل إلى هناك. وقال: "الناس يتجهون إلى هناك في اللحظة التي نتحدث فيها الآن".

ويوم أمس الثلاثاء، عقدت وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا اجتماعا في السعودية. ونشر مكتب فلاديمير زيلينسكي بيانا مشتركا لكييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لقبول اقتراح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديده بموافقة الطرفين.

كما ذكر البيان أن الولايات المتحدة ستلغي على الفور وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.

وفي وقت لاحق، أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا عبر مركز ياسينكا في بولندا عادت إلى مستوياتها السابقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كييف مستعدة لوقف إطلاق النار الكامل، وأن واشنطن تنتظر الآن رد موسكو.

وفي الوقت نفسه، قال أمين لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، يوم الأربعاء، إن أوكرانيا ستواصل التعبئة العامة ولن تلغي قانون الأحكام العرفية حتى في حالة إعلان وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين في يناير، بأن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن يكون سلاما طويل الأمد، وليس هدنة قصيرة.

وأشار بوتين إلى أن الهدنة قد تمنح كييف فرصة للتحضير وتعزيز القوات. كما أكدت موسكو مرارا أن كييف انتهكت الاتفاقيات بشكل منهجي.

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