الشرع وعبدي يوقعان اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات السورية

وأكدت الرئاسة السورية توقيع اتفاق مع قوات سوريا الديمقرطية يقضي باندماج الأخيرة ضمن مؤسسات الجمهورية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان: "بناء على اجتماع جرى بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في يوم الاثنين تم الاتفاق على ما يلي:

1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

2- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

6- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها."

7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

8- اللجان التنفيذية تعمل وتسعى على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك وسط تطورات غير مسبوقة في سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن قتل العلويين في سوريا يؤثر على الطريق نحو الوحدة. وتعهد بمعاقبة أي شخص متورط في أعمال عنف، حتى أولئك "القريبين منا".

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