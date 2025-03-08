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عالم ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٥ - ٠٨:٠٥:٤٢

منظمة التعاون الإسلامي تتبني الخطة العربیة بشأن غزة وتؤکد على رفض التهجیر والتمسك بحق الشعب الفلسطیني بالبقاء فی أرضه

أكّد وزيرا خارجية مصر والسودان السبت أنّ منظمة التعاون الإسلامي تبنت، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في جدة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.