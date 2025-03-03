بعد توتر العلاقات مع ترامب.. زيلينسكي يبدي استعداده لتوقيع اتفاق المعادن

وقال في جلسة مع صحافيين في وقت متأخر ليلا بعد القمة التاريخية التي جمعت قادة دول حليفة لكييف في لندن “سيتم توقيع الاتفاق المطروح على الطاولة إذا كان الأطراف مستعدون”.

وتلاشت الآمال بإبرام الاتفاق الذي كان مفترضا أن يشكل خطوة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، الجمعة بعد تلاسن بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيلينسكي قوله “سياستنا هي مواصلة ما حدث في الماضي، نحن بناؤون”.

وأضاف “إذا توافقنا على توقيع اتفاق المعادن، فنحن مستعدون لتوقيعه”.

وزار زيلينسكي واشنطن الجمعة لتوقيع اتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة للاستغلال المشترك للموارد المعدنية في أوكرانيا، في إطار خطة تعافٍ بعد الحرب، ضمن اتفاق سلام محتمل بوساطة من الولايات المتحدة.

ولكن خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، وبّخ ترامب نظيره الأوكراني، وقال له أن يكون أكثر “امتنانا” للدعم الأمريكي الذي قُدّم لكييف خلال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن اتفاق المعادن المقترح سيكون “منصفا”.

وبعد المشادة الكلامية الحادة، طلب من زيلينسكي المغادرة دون عقد مؤتمر صحافي مشترك كان مقررا.

وقال البيت الأبيض إن اتفاق المعادن تُرِك بلا توقيع.

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة الأحد في لندن لإظهار دعمهم لكييف، والالتزام بفعل المزيد من أجل الأمن في أوروبا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توفر دعم قوي من الولايات المتحدة.

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