عدوان إسرائيلي جديد يستهدف جنوب سوريا

توغّلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في مناطق جديدة جنوبي سوريا، منفذةً غارات عدّة في محافظة درعا، وريف دمشق.

وقال مراسل الميادين في سوريا إنّ قوات إسرائيلية عبرت من قرية صيدا الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.

وتقدمت الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في اتجاه قرية البكار في ريف درعا الغربي، جنوبي سوريا.

وكذلك، توغّلت القوات الإسرائيلية في قرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي.

وقال مراسل الميادين إنّ "التوغل الإسرائيلي في جنوبي سوريا هو الأوسع منذ تسلّم السلطات الجديدة".

وفجر اليوم الأربعاء، خرجت تظاهرة في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري ورفضاً لمحاولات التقسيم.

وكشفت مصادر محلية سورية أنّ "الجيش" الإسرائيلي فجّر عدداً من الثكنات العسكرية التي دخل إليها في ريفي القنيطرة ودرعا، جنوبي البلاد.

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