ترامب يوجه رسالة للأردنيين.. والبيت الأبيض يقر برفض الملك تهجير الفلسطينيين

وقال ترامب: “إلى شعب الأردن العظيم، أنتم شعب رائع يتمتع بذكاء، ولديكم ملك عظيم، قائد حقيقي، يتمتع بقلب رائع، ويحبكم كثيراً، ويحب بلاده”.

وأضاف:”الملك عبد الله الثاني هو أحد أعظم القادة بالعالم، وأقول لكم من أعماق قلبي، أنتم محظوظون جداً بوجوده بينكم”.

البيت الأبيض يوضح

وفي وقت سابق الأربعاء، أقر البيت الأبيض بأن العاهل الأردني عبدالله الثاني رفض خطة الرئيس ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك خلال محادثات جرت أمس الثلاثاء بينهما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه سيكون أفضل بكثير للفلسطينيين نقلهم من قطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة أن “الملك يفضّل بقاء الفلسطينيين حيث هم”، مشيرة إلى أن “الرئيس الأمريكي يشعر بأنه سيكون أفضل بكثير وأكثر إجلالا إذا أمكن نقل هؤلاء الفلسطينيين إلى مناطق أكثر أمانا”.

وقال العاهل الأردني أمس الثلاثاء، إنه شدد خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي في واشنطن على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف في منشور على منصة إكس “أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

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