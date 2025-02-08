ترامب أعلن تکلیف إیلون ماسک بمراجعة میزانیة البنتاغون

ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أمورا بغاية السوء".

وقال ترامب عن ماسك إن "لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جدا" الذين "يعرفون ما يفعلون".

وردا على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، ألمح ترامب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.

والنفقات الدفاعية للولايات المتحدة هي الأكبر في العالم، كما أن زيادة ميزانية البنتاعون سنويا هي محط إجماع بين الديموقراطيين والجمهوريين، نظرا إلى دعم الأميركيين الكبير للقوات المسلحة.

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