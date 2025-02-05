ترامب: سنتولى السيطرة على غزة وستكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك ويجب إخراج الفلسطينيين من القطاع

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض، قال ترامب: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك"، مضيفًا أن بلاده ستتحمل مسؤولية إزالة القنابل غير المنفجرة والأسلحة، وتسوية المنطقة، وهدم المباني المدمرة، إضافةً إلى توفير فرص عمل للشباب وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة في غزة.

وأضاف ترامب أن السبب الوحيد الذي يجعل الفلسطينيين يظلون في غزة هو غياب البدائل، مؤكدًا أن "القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى ليعيشوا بسلام".

وأشار إلى أن خطة الإدارة الأمريكية بشأن غزة حظيت بإشادة واسعة من مختلف المستويات القيادية، معتبرًا أن القطاع "يمكن أن يصبح ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة تطويره.

وفيما يتعلق بالدور الإقليمي، قال ترامب: "أشعر أن الأردن ومصر سيقدمان الأراضي اللازمة لخطتي الخاصة بالفلسطينيين، وأناس من جميع أنحاء العالم سيعيشون في غزة بعد إعادة تطويرها"، مشددا على ثقته في أن "الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي سيوفران الأراضي ليعيش فيها سكان غزة بسلام".

وعن جهود إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، قال ترامب: "نريد إخراج المزيد من الرهائن، لكننا نتعامل مع أشخاص على درجة عالية من التعقيد"، مؤكدًا أنه لا يستطيع ضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "نأمل أن يستمر الاتفاق، وسنعمل على إخراج جميع الرهائن، لكن في حال انهياره، سنكون أكثر عنفًا".

وفي سياق آخر، كشف ترامب أن إدارته تناقش مسألة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية، لكنه أكد أن "القرار لم يُتخذ بعد، وسنصدر إعلانًا بهذا الشأن قريبًا".

وأكد ترامب أنه يحب إسرائيل ويعتزم زيارتها قريبًا، إلى جانب جولة في دول أخرى بالشرق الأوسط، بما في ذلك قطاع غزة بعد إعادة تطويره.

نتنياهو: رؤية ترامب تحول جذري والسلام مع السعودية سيحدث

بدوره، قال نتنياهو أن رؤية الرئيس الأمريكي تمثل تحولًا جذريًا في المنطقة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا الثالث في الحرب هو ألا يكون لدينا عدو في غزة، لكن ترامب يأخذ الأمور إلى مستوى آخر. لديه فكرة جديدة تستحق الاهتمام، يمكن أن تغير التاريخ".

وفيما يتعلق بإمكانية إبرام اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية دون إقامة دولة فلسطينية، قال نتنياهو: "السعودية تريد السلام في الشرق الأوسط، ونحن نعرف قادتهم، إنهم أناس رائعون".

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وأكد نتنياهو ثقته في إمكانية تحقيق السلام بين إسرائيل والسعودية، مضيفًا: "أعتقد أن السلام بين إسرائيل والسعودية ليس ممكنًا فحسب، بل سيحدث"، متوجهًا إلى ترامب بالقول: "لو كنت قد واصلت في منصبك، لكان ذلك قد حدث بالفعل".

ووجه نتنياهو شكره لترامب قائلا: "أنت أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض"، مستعرضا سلسلة من الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي خلال فترة وجيزة، وأضاف: "كل هذا خلال أسبوعين فقط، لا يمكنكم إلا أن تتخيلوا أين سنكون خلال أربع سنوات".

وردت حركة "حماس" على دعوات ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بالقول أن الشعب الفلسطيني "مغروس بأرضه".

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