اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية وتحطمها قرب مطار في واشنطن

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة “فوكس نيوز” إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحادث و”يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة ركاب للرحلات الداخلية”.

قالت الخطوط الجوية الأمريكية إن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بالمروحية أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان.

ولم يتضح على الفور مصير من كانوا على متن الطائرتين.

ووصف الرئيس الأمريكي الحادث بـ”المروع” مضيفا: “رحم الله أرواحهم”، في إشارة لسقوط ضحايا جراء الحادث.

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب، أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة “بي إس إيه إيرلاينز” اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرة إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

من جهته، أعلن مطار ريغان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.

وأفادت قناة “إن بي سي” بانتشال جثتين على الأقل من نهر بوتوماك عقب الحادث.

وأضافت الشرطة أن قوارب إطفاء انضمت للمشاركة في عملية الإغاثة في النهر.

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