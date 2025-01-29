هل تسلّم الجیش اللبنانی منشأة “عماد 4” التابعة لـ”حزب الله”؟ - (فیدیو)

وذكرت أنباء أولية أن هذه المنشأة قد تكون “عماد 4” التي سبق للحزب أن كشف عنها خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبحسب ما يتم تداوله فإن هذه المنشأة تقع بين جويا وعيتيت في قضاء صور.

وفي آب الماضي، استعرض “حزب الله” في مقطع فيديو تم نشره نموذجا من شبكة أنفاق يضمّ، وفق الصور، منصات إطلاق صواريخ وأسلحة ثقيلة، ورأى حينها خبراء أن هذه المنشآت قد تلعب دورا أساسيا في أي مواجهة مع إسرائيل.

ويمتدّ الفيديو على أربع دقائق مع مؤثرات صوتية وضوئية ويظهر منشأة باسم “عماد 4” محصّنة يتحرّك فيها عناصر بلباس عسكري وآليات محمّلة بالصواريخ ودراجات نارية ضمن أنفاق واسعة ومضاءة.

endNewsMessage1