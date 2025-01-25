کتائب القسام تسلم الصلیب الأحمر 4 مجندات أسیرات إسرائیلیات وسط غزة

ووسط انتشار كثيف لعناصر المقاومة من كتائب القسام وسرايا القدس، وبحضور عشرات الفلسطينيين، جرت عملية التسليم اليوم السبت، من فوق منصة في ميدان فلسطين، بعد عملية توقيع بين الكتائب وطاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وظهرت الـ4 أسيرات وهن يرتدين الزي العسكري ويرافقهن مقاتلو القسام. ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات الصليب الأحمر.

وبعد تسلم الأسيرات الأربع، غادرت قافلة مركبات الصليب الأحمر ميدان فلسطين متجهة إلى الجانب الإسرائيلي.

المجندات يشكرن “القسام” على حسن المعاملة

نشرت كتائب القسام، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر 4 المجندات الإسرائيليات اللاتي تم إطلاق سراحهن اليوم، وهن يعبرن باللغة العربية عن شكرهن للفصائل الفلسطينية على حسن المعاملة خلال فترة أسرهن، وعلى الحفاظ على حياتهن رغم القصف الإسرائيلي العنيف.

الفيديو الذي بثته “القسام” عبر حسابها على تطبيق تلغرام، يُظهر المجندات وهن على متن سيارة أثناء نقلهن لتسليمهن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة دولية وإقليمية.

وخلال وجودهن داخل السيارة قبل عملية التسليم، عبّرت المجندات عن امتنانهن لكتائب القسام على المعاملة الحسنة التي تلقينها.

وقالت إحداهن: “السلام عليكم، شكرا لكتائب القسام على المعاملة الكويسة (الحسنة)”.

وأضافت أخرى: “شكرا على الأكل والشرب والملابس”.

كما شكرت مجندة ثالثة مقاتلي الفصائل الذين كانوا “يحافظون علينا ويحمونا من القصف”.

في حين عبّرت الرابعة عن أمنيتها بأن يكون هذا اليوم “يوما سعيدا للجميع”.

وفي نهاية المقطع، ظهرت المجندات وهن يهتفن بصوت مرتفع تاريخ “25 يناير”، الذي صادف يوم الإفراج عنهن، وذلك قرب شاطئ غزة، حيث تم تصوير الفيديو قبل تسليمهن إلى الصليب الأحمر.

لاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إن “الرهائن الإسرائيليات الأربع” اللواتي أفرجت عنهن حركة حماس عبرن إلى الأراضي الإسرائيلية من غزة.

وأعلن الجيش في بيان “قبل وقت قصير، برفقة قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي وعناصر جهاز الاستخبارات الداخلية (شاباك)، عبرت الرهائن الأربع العائدات الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وقال الجيش في بيان لاحق إن الجنديات الأربع “وصلن إلى نقطة الاستقبال الأولى في جنوب إسرائيل حيث تم التئام شملهن بذويهن”. وأشار إلى أن مسعفين عسكريين قاموا بمرافقتهن وأنهن سيخضعن “لتقييم طبي أولي”.

ونظمت كتائب “القسام” عروضا عسكرية في مناطق مختلفة من غزة قبيل بدء عملية التسليم.

إحدى هذه العروض تم تنظيمها في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث أقلت مركبات ودراجات نارية عشرات من مقاتلي القسام في مشهد يحدث للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار.

وبدأ قطاع غزة يتجهز لعملية تسليم الأسيرات الأربع منذ مساء الجمعة حيث جهزت حركة حماس ميدان فلسطين وعلقت عليه الأعلام الفلسطينية ولافتة كتب عليها “مقاتلو الحرية الفلسطينيون.. منتصرون”، و”فلسطين انتصار المظلومين على الصهيونازية”، و”طوفان الأقصى ثورة على الظلم والإجرام الصهيوني”، و”غزة.. مقبرة الصهاينة المجرمين”.

وهذه المرة الأولى التي تسلم فيها القسام مجندات إسرائيليات.

ومساء الجمعة، أعلن “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام أسماء الأسيرات الإسرائيليات الأربع، اللواتي أفرج عنهن السبت.

ووفق آلية التبادل، مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا بينهم 30 من أصحاب المؤبدات و20 من ذوي الأحكام العالية، وفق ما أفاد به مصدر من حماس السبت.

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