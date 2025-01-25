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عالم ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٥ - ١٠:٥٢:١٤

واشنطن تجمد کل المساعدات الخارجیة باستثناء المخصّصة لإسرائیل ومصر

أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة بوقف كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريبا، مستثنيا تمويل إسرائيل ومصر، وفق مذكّرة داخلية.