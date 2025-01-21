من بینها إنهاء حق المواطنة بالولادة واللجوء.. ترامب یصدر 10 أوامر تنفیذیة للحد من الهجرة للولایات المتحدة

واستعرض مسؤول جديد في البيت الأبيض الإجراءات خلال مكالمة مدتها 15 دقيقة مع الصحافيين قبل إجراءات تنصيب ترامب.

ومن بين الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها ترامب إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية لتعبئة الجيش، وتسريع بناء جداره الحدودي، وإنهاء حق المواطنة بالولادة، وإيقاف برامج إعادة توطين اللاجئين، وتصنيف عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية.

وتتجاوز بعض هذه الإجراءات حدود السلطة التنفيذية، ومن المؤكد أنها ستواجه بالتحدي الفوري من جانب جماعات الهجرة والحقوق المدنية.

ووصف المسؤولون في المكالمة فوز ترامب بأنه انتصار ساحق أدى إلى “تفويض بتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، والتي تتضمن تعهده بتأمين الحدود الجنوبية، وتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمجرمين المهاجرين في التاريخ”.

وفاز ترامب في المجمع الانتخابي بأغلبية 86 صوتًا، على الرغم من أن فوزه بالتصويت الشعبي كان ضئيلًا نسبيًا؛ حيث حصل على 49.9٪ من الأصوات، وهزم نائبة الرئيس كامالا هاريس بأكثر من مليوني صوت.

وقال المسؤول إن أحد الأوامر من شأنه أن “يوضح دور الجيش في حماية سلامة أراضي الولايات المتحدة” بإرسال أفراد إلى الحدود، ودفع وزارة الدفاع إلى إقامة حواجز، وكذلك إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من تدابير المراقبة.

وخلال المكالمة، قال المسؤولون إنهم يخططون لإنهاء حق اللجوء، وهو حق مضمون بموجب القانون الأمريكي والدولي والذي يسمح للفارين من الاضطهاد بالسعي إلى الأمان. ويُسمح للعديد من المهاجرين الذين يعبرون الحدود في البداية بدخول البلاد لطلب الحصول على اللجوء، ما دفع الحزب الجمهوري إلى الادعاء بأن البرنامج يتعرض للإساءة.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب أيضًا إنهم سيوقفون برنامج اللاجئين، وهو وضع مماثل لأولئك غير القادرين على البقاء في البلاد، لمدة أربعة أشهر على الأقل.

وقال المسؤول أيضا إن ترامب سيعيد تفعيل برنامج “البقاء في المكسيك”، وهو البرنامج الذي يجبر المهاجرين على انتظار صدور حكم في قضايا لجوئهم على الجانب الآخر من الحدود بغض النظر عن بلدهم الأصلي. ومن غير الواضح لماذا قد يعيد ترامب تفعيل البرنامج إذا كان يخطط لإنهاء اللجوء.

ويخطط ترامب أيضًا لتوقيع أمر ينهي حق المواطنة بالولادة، وهي خطوة من شأنها أن تتعارض بشكل مباشر مع الدستور، الذي يضمن الجنسية لجميع المولودين داخل الولايات المتحدة.

وبدا أن مسؤولي الإدارة الجديدة يعترفون بالقضايا الأساسية التي تكتنف مثل هذه الخطوة، قائلين إنهم سيفعلون ذلك “على أساس مستقبلي”.

وقال المسؤول “من الناحية المستقبلية، لن تعترف الحكومة الفيدرالية بحق المواطنة التلقائي للأطفال من المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة”.

ولم تعلن الإدارة عن أي حظر سفر محدد، لكنها قالت إنها ستوجه الوكالات لتقديم توصيات بشأن ذلك.

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