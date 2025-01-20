ترامب يؤدي اليمن الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.

وجرت مراسم التنصيب داخل "الروتوندا" - القاعة المركزية في الكونغرس والتي تتسع لحوالي ألف شخص - بسبب موجة البرد المتوقعة في واشنطن والتي قد تصل إلى 11 درجة تحت الصفر، وليس أمام مبنى الكونغرس كما كان مخططا سابقا.

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