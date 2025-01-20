مصادر عبرية: حماس استعرضت قوتها أثناء تسليم الأسيرات الثلاث في غزة

واوضحت صحيفة “معاريف” العبرية بانه “أثناء تسليم الأسيرات الـ3، نفذت كتائب القسام عرضا عسكريا في شوارع غزة، في رسالة رمزية لإظهار السيطرة والقوة أمام الجمهورين الفلسطيني والإسرائيلي”.

بدورها، اشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الى ان “حماس استعرضت قوتها أمام الكاميرات، واحتشد حولهم آلاف السكان من غزة”. وأضافت: “كان هناك مئات المقاتلين من كتائب القسام، الذين تحركوا بحرية في المركبات، وبأيديهم السلاح”.

وخلال عملية التسليم، ظهر مقاتلون من كتائب القسام ممتشقين السلاح، حيث تحلق حولهم آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، مرددين شعارات ابتهاج بوقف الإبادة الإسرائيلية، وهتافات داعمة لمقاتلي حماس.

كما ظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرجت إسرائيل عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، فيما خرج بعضهم وسط حالة نفسية منهارة.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

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