الخارجية القطرية: وصلنا للمراحل النهائية في الاتفاق بشأن غزة

وأعرب المتحدث ماجد الأنصاري عن أمله في أن "نحصل على أخبار جيدة بشأن اتفاق غزة"، مؤكدا أن "المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة.

وأشار إلى أننا "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق، وإلى أن الاجتماعات جارية في الدوحة بين أطراف الاتفاق ونترقب تحديثات من طرفهم".

وأكد أنه "عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار نترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا"، وحث الأنصاري الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة.

وختم مشيرا إلى أنه تم "تسليم مسودات لاتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية لكن هناك تفاصيل عالقة بين طرفي المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

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