بمشاركة غربية وعربية.. مؤتمر إقليمي بشأن سوريا في الرياض

ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما وصل وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق إلى الرياض بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.

ويأتي الاجتماع، الذي من المتوقع أن يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد.

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