"بولیتیکو": بعد تهدیدات ترامب رئیس بنما قد یلجأ إلى مجلس الأمن الدولی

أفادت بذلك صحيفة بوليتيكو، ونقلت عن الرئيس البنمي السابق إرنستو بيريز بالاداريس، قوله أن مولينو أخبره بذلك يوم الأربعاء الماضي، وأكد له أنه إذا استمر ترامب في تهديد بلاده، فقد يدفعه ذلك إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي (في 2025 -2026، ستصبح بنما عضوا غير دائم في المجلس).

وذكر رئيس بنما السابق في مقابلة مع الصحيفة، أن مولينو ينتظر تنصيب ترامب ليقوم بعد ذلك بتقييم التطورات الإضافية في الوضع.

وأضاف بالاداريس: "قال مولينو إنه سيتخذ إجراءات أخرى بعد 20 يناير إذا أصر ترامب على مواصلة طرح هذه القضية".

ووفقا للصحيفة، جاءت تعليقات مولينو ردا على كلام ترامب، الذي رفض تقديم أي ضمانات بأنه لن يستخدم القوة العسكرية لاستعادة السيطرة على قناة بنما وضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، إلى الولايات المتحدة.

قبل عدة أيام، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب في حديث مع الصحفيين في واشنطن، أنه لن يسمح للصين بإدارة قناة بنما.

وقال ترامب: "لقد أعطوها لهم مقابل دولار واحد، والآن يطلبون المزيد من المال من السفن الأمريكية. نحن لن نسمح بحدوث ذلك. الصين تدير قناة بنما، لن نسمح بحدوث ذلك".

وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.

وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان "بادرة تعاون" وليس تنازلا لصالح دول أخرى.

المصدر: RT

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