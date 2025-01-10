الرئيس اللبناني يصر على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان

جاء ذلك لدى استقباله نظيره القرصي أناستاسيادس الذي وصل إلى لبنان في زيارة تهنئة بعد يوم واحد من تسلم عون مهامه الرئاسية.

وقال عون: "فور تشكيل الحكومة الجديدة، ستنطلق عجلة العمل الحكومي، ودعم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال ضروري وبنّاء."

ويعد الرئيس القبرصي أول رئيس أجنبي يزور لبنان لتقديم التهنئة للرئيس عون الذي كان في استقباله عند مدخل القصر الجمهوري.

وبعد اللقاء، قال: " جئت اليوم لأقف الى جانب الدولة اللبنانية وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل ".

وأضاف: " أردت أن أكون الرئيس الاول الذي يتقدم بالتهاني للرئيس عون".

وفيما يتعلق بانتخاب عون رئيسا للبنان، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستنتينوس ليتيمبيوتيس إن "هذا التطور يعتبر إيجابيا بشكل خاص للبنان.. وبينما تسعى البلاد إلى مداواة جراح عدم اليقين السياسي، فإن انتخاب رئيس جديد بعد سنوات من شأنه أن يخلق الظروف للبنان لدخول فترة من الاستقرار والتقدم".

ويرافق الرئيس خريستوذوليذيس إلى لبنان، كلا من وزير الخارجية كونستنتينوس كومبوس، والمتحدث باسم الحكومة، ووزيرة الدولة للشؤون الأوروبية مارلينا راونا، ومستشار الأمن القومي تاسوس تسيونيس، ومدير المكتب الدبلوماسي للرئيس دوروس فانيزيس ومسؤولين آخرين.

كانن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، قد فاز برئاسة لبنان، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الجلسة الثانية، التي عقدها مجلس النواب اللبناني لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.

وحصل جوزيف عون على 99 صوتًا من أصل 128 صوتًا عدد نواب البرلمان اللبناني في جلسة الانتخاب الثانية الخميس.

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