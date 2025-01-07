ترامب جدد دعوته لتکون کندا ولایة امیرکیة: ترودو کان على علم بان واشنطن لم یعد بإمکانها تحمل العجز التجاری الهائل لکندا فاستقال

ولفت ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، الى أن العديد من الكنديين يريدون أن تصبح بلادهم "الولاية الأميركية رقم 51"، معتبراً أن "الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تحمل العجز التجاري الهائل، والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها".

واوضح إن "ترودو كان على علم بذلك، واستقال"، مضيفاً أنه "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار". وتابع: "معاً، كم ستكون هذه الأمة عظيمة".

وكان ترمب اقترح على ترودو، خلال زيارته إلى مارالاغو في كانون الاول الماضي، أن تصبح كندا ولاية أميركية، إذا كان يرى أن فرض رسوم جمركية على منتجاتها بسبب فشلها بمعالجة قضايا التجارة والهجرة، سيدمر اقتصاد أوتاوا.

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