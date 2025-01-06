القوات الیمنیة: استهدفنا حاملة طائرات أمیرکیة و3 أهداف عسکریة وحیویة إسرائیلیة

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الاثنين، عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" وأهدافاً عسكرية وحيوية تابعة للعدو الإسرائيلي.

وأوضح العميد سريع القوات المسلحة، أنّ القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسيّر نفّذا عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأميركي لشنّ هجوم جوي كبير على اليمن، مؤكداً أن العملية أدت إلى إفشال الهجوم.

وأشار العميد سريع إلى أنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيّرتين، فيما استهدفت الأخرى هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة.

كما نفّذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم، استهدفت هدفاً عسكرياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيّرة.

وأكد العميد سريع أن عمليات القوات المسلحة حقّقت أهدافها بنجاح، لافتاً إلى أنّ القوات المسلحة ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، ولن تتوقّف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

ومنذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل القوات المسلحة اليمنية إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، على أهدافٍ عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى استهدافها للسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال في إطار دعمها لغزة.

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