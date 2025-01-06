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عالم ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢٥ - ٠٩:٣١:٠٦

صحیفة: أمریکا ستعلن الیوم تخفیف القیود على المساعدات إلى سوریا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن، اليوم، الإثنين، تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.