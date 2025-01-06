صحیفة: أمریکا ستعلن الیوم تخفیف القیود على المساعدات إلى سوریا
معرف الأخبار : ۱۵۷۹۲۱۷
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن، اليوم، الإثنين، تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين، إن هذه الخطوة، التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية في مطلع الأسبوع، تفوّض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.