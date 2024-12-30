بايدن يعلن التاسع من يناير يوم حداد في الولايات المتحدة بعد وفاة كارتر

وذكر بايدن، أن البيت الأبيض يقوم بكل الإجراءات اللازمة لترتيب جنازة وداع للرئيس الأسبق، التي ستقام في واشنطن.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه للأمة: "سيتم إجراء صلاة تأبين كبيرة في واشنطن بدائرة كولوكبيا".

ودعا بايدن، كافة الأمريكيين إلى التجمع في أماكن العبادة لتأبين رئيس البلاد الأسبق.

وأوعز بايدن كذلك، بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في المباني الحكومية داخل وخارج البلاد، بما في ذلك القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، لمدة 30 يوما.

فجر يوم الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي إيرل كارتر توفي عن عمر ناهز 100 عام.

وجيمي كارتر هو الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة في الفترة من 1977 إلى 1981.

ولد كارتر يوم 1 أكتوبر 1924 واحتفل بعيد ميلاده الـ 100 في 1 أكتوبر 2024 مما يجعله أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.

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