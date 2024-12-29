رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع
اشار رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب الى إن المؤسسة الأمنية في البلاد سيعاد تشكيلها "بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها"، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء.
ولفت الى انه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم." وأضاف "لقد تنوعت الأفرع الأمنية وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعاً في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان.. ونعد أهلنا في سوريا الحبيبة، سوريا الجديدة، بأننا لن ندخر جهداً في سبيل حفظ أمنهم ورعاية حقوقهم على أكمل وجه، وأننا سنقف في وجه العابثين والمجرمين الذين يحاولون ليل نهار النيل مما وصلنا إليه.".